Western Digital : vers de nouvelles discussions de fusion avec Kioxia ?

(Boursier.com) — Bain Capital envisage de relancer les négociations sur la fusion Western Digital- Kioxia, déclare Kyodo News, citant des sources et repris par Reuters. Kyodo rapporte que Bain Capital, actionnaire du groupe japonais Kioxia, est en pourparlers avec SK Hynix pour reprendre les négociations de fusion entre les deux sociétés. En octobre, Western Digital et Kioxia avaient mis fin aux négociations de fusion après avoir échoué à obtenir le soutien de l'actionnaire de Kioxia, SK Hynix. Ce dernier avait investi près de 2,7 milliards de dollars dans Kioxia en 2018 en tant que membre d'un consortium mené par Bain, qui avait acquis la firme japonaise auprès de Toshiba. SK possède des obligations convertibles qui pourraient lui donner 15% du capital de Kioxia et rendent son accord incontournable pour réaliser un rapprochement.