Western Digital : pertes creusées

(Boursier.com) — Western Digital, le géant des disques durs, a creusé ses pertes au deuxième trimestre fiscal 2024. Sur une base ajustée, la perte par action trimestrielle ressort à 69 cents. La perte ajustée trimestrielle s'établit à 210 millions de dollars, contre 135 millions de dollars un an avant. Les revenus ont représenté quant à eux un peu plus de 3 milliards de dollars sur ce trimestre clos fin décembre, contre 3,4 milliards de consensus. Les revenus ont tout de même augmenté séquentiellement de 10% en comparaison du précédent trimestre. Le groupe envisage désormais un résultat ajusté par action du troisième trimestre fiscal logé entre une perte de 10 cents et un bénéfice de 20 cents. Les revenus sur la période sont anticipés entre 3,2 et 3,4 milliards de dollars.