Western Digital lourdement déficitaire

(Boursier.com) — Western Digital a affiché une perte au troisième trimestre fiscal, mais ses revenus ont dépassé les attentes de marché à Wall Street. Le concepteur de disques durs se montre prudent, tablant pour son quatrième trimestre sur des revenus allant de 2,4 à 2,6 milliards de dollars, alors que le consensus était de près de 2,9 milliards. La perte ajustée par action sur la période est anticipée entre 1,9 et 2,2$, contre -1,2$ de consensus. Néanmoins, pour le troisième trimestre, le groupe a réalisé des ventes de 2,8 milliards de dollars à comparer à un consensus de 2,7 milliards. Un an plus tôt, les recettes atteignaient 4,4 milliards de dollars. La perte ajustée par action sur le trimestre clos a été de 1,37$, contre un bpa ajusté positif de 1,65$ un an auparavant. Western Digital étudie par ailleurs une scission, sous la pression de l'investisseur activiste Elliott Management.