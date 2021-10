Western Digital : les discussions avec le Japonais Kioxia au point mort

(Boursier.com) — Les négociations entre Western Digital et le Japonais Kioxia à propos d'un deal de plus de 20 milliards de dollars seraient au point mort, selon le Wall Street Journal, qui cite des personnes familières de la question. L'un des facteurs expliquant la situation serait la forte baisse du cours de bourse de Western Digital. Western Digital, spécialiste américain du stockage de données, avait auparavant mené des discussions "avancées" en vue d'un possible rapprochement de 20 milliards de dollars ou plus avec le fabricant japonais de semi-conducteurs Kioxia Holdings, dont il est déjà partenaire. Le directeur général de Western Digital, David Goeckeler, devait diriger le nouvel ensemble. Un tel deal aurait créé un groupe dont la part du marché des puces mémoires équivaudrait à celle du sud-coréen Samsung Electronics. Samsung possède plus d'un tiers du marché mondial des mémoires NAND, contre près de 19% pour Kioxia et 15% pour Western Digital.