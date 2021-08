Western Digital : le Japonais Kioxia prêt à fusionner ?

(Boursier.com) — Kioxia ne discute plus de son introduction en bourse, selon le Nikkei, qui constate qu'alors que le groupe mènerait des discussions avancées avec l'Américain Western Digital, il aurait rayé de l'agenda une réunion de son conseil d'administration portant sur sa potentielle IPO. L'ex-Toshiba Memory avait déjà reporté son projet d'introduction du fait des tensions sino-américaines, dont le Japonais craignait qu'elles ne le coupent de certains clients.

Western Digital, spécialiste américain du stockage de données, mènerait donc des discussions avancées en vue d'un possible rapprochement de 20 milliards de dollars ou plus avec le fabricant japonais de semi-conducteurs Kioxia Holdings, dont il est déjà partenaire. Un accord pourrait être trouvé ce mois, et le directeur général de Western Digital, David Goeckeler, dirigerait le nouvel ensemble. Bloomberg et le Wall Street Journal ont notamment fait état de ces discussions entre l'Américain et son allié japonais. Un tel deal créerait un groupe dont la part du marché des puces mémoires équivaudrait à celle du sud-coréen Samsung Electronics. Samsung possède plus d'un tiers du marché mondial des mémoires NAND selon TrendForce, contre près de 19% pour Kioxia et 15% pour Western Digital.