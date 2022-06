Western Digital grimpe avec la revue stratégique

(Boursier.com) — Western Digital gagne du terrain avant bourse à Wall Street, alors que le groupe vient d'annoncer qu'il étudiait diverses options stratégiques comprenant une éventuelle scission de ses activités de mémoire flash et de disque dur, ce qu'avait réclamé le mois dernier le fonds activiste Elliott Management. "Nous sommes activement engagés dans un large éventail d'alternatives stratégiques et financières", a ainsi indiqué le directeur général du groupe, David Goeckeler, évoquant en particulier, comme le proposait Elliott, une ouverture du capital de l'activité 'flash'. Elliott Management possède 6% du capital de Western Digital. L'activiste juge que l'unité de Western Digital dédiée aux mémoires flash pourrait être valorisée entre 17 et 20 milliards de dollars. Le management du groupe entend poursuivre son "dialogue constructif" avec cet actionnaire pressant.