Western Digital en bonne voie pour fusionner avec Kioxia

(Boursier.com) — Western Digital et Kioxia progressent dans leurs pourparlers de fusion, indique Bloomberg. Citant des sources, l'agence rapporte que Western Digital et Kioxia ont élaboré une structure approximative pour leur fusion. Selon les termes en cours de discussion, Western Digital scinderait son activité flash et la fusionnerait avec Kioxia, créant ainsi une société cotée en bourse aux États-Unis. Cette société prévoirait également une deuxième cotation au Japon. Une telle combinaison contrôlerait un tiers du marché flash NAND, niveau comparable à celui de Samsung Electronics. Ces 'puces' sont utilisées dans les smartphones, les télévisions et les serveurs de centres de données, ainsi que dans les panneaux d'affichage public. Toshiba possède actuellement plus de 40% de Kioxia, qui est l'un des principaux fournisseurs de Western Digital. L'Américain et le Japonais avaient discuté d'une fusion en 2021 sans donner suite.