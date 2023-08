Western Digital dans le dur

(Boursier.com) — Western Digital a affiché pour son quatrième trimestre fiscal une perte ajustée par action de 1,98$ à rapprocher d'un consensus de 2$, et d'un bénéfice de 1,78$ un an avant. Les revenus ont totalisé 2,67 milliards de dollars sur la période, contre 4,53 milliards un an auparavant. Le concepteur de puces mémoires et disques durs se montre prudent, tablant pour son premier trimestre fiscal sur une perte ajustée par action allant de 1,80 à 2,10$, contre -1,40$ de consensus. La guidance de profits comprend 200 à 220 millions de dollars de frais de sous-utilisation sur les activités flash et HDD. La guidance de revenus est également inférieure aux attentes de marché. Les grands fournisseurs de services cloud ont été dans une phase de digestion des stocks très sévère et ont en quelque sorte fait une pause avant d'acheter quoi que ce soit, a résumé le directeur général du groupe, David Goeckeler. Sur le trimestre clos fin juin, les revenus cloud ont ainsi chuté de moitié à 994 millions.

"Nos deux principaux marchés finaux, Client et Consommateur, renouent avec la croissance, les stocks se normalisent, le contenu par unité augmente et les baisses de prix se modèrent. Western Digital est bien positionné pour capitaliser sur l'amélioration des conditions du marché et saisir les opportunités de croissance à long terme dans le stockage de données, allant du client à la périphérie jusqu'au cloud", ajoute tout de même Goeckeler.