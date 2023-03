Western Alliance : la banque régionale US tente de rassurer

(Boursier.com) — Western Alliance, qui compte parmi les banques moyennes américaines les plus attaquées ces derniers jours en bourse à Wall Street, dans le sillage de Silicon Valley Bank et Signature Bank, a tenu à rassurer vendredi sur sa santé. L'établissement de Phoenix, Arizona, a indiqué que sa position demeurait solide, même s'il a enregistré des retraits élevés la semaine dernière suite à la faillite de SVB et à la saisie de Signature Bank. Western Alliance a connu des retraits nets de dépôts élevés lundi dernier, mais assure que "les sorties nettes ont fortement chuté, les fluctuations du solde des dépôts revenant à des niveaux normalisés ces derniers jours". Le groupe ajoute que les dépôts assurés représentent 55% du total. La banque dispose par ailleurs de liquidités immédiatement disponibles de plus de 20 milliards de dollars. Le titre a chuté de 15% vendredi à Wall Street et de 57% sur un mois.