Western Alliance : inquiétudes autour de la banque régionale, l'action s'effondre de 55%

(Boursier.com) — Western Alliance s'effondre de 55% à Wall Street, à son tour plombé par la vague d'inquiétudes qui secouent le secteur bancaire régional américain. Selon les informations du 'Financial Times', citant deux personnes non identifiées informées à ce sujet, l'établissement explore diverses options stratégiques, y compris une vente potentielle de tout ou partie de ses activités. La banque aurait embauché des conseillers pour explorer ces options. Les délibérations seraient encore à un stade précoce et rien n'aurait été acté.

Hier, la banque basée à Phoenix avait tenté de rassurer en affirmant qu'elle n'avait pas connu de sorties de dépôts inhabituelles à la suite de la reprise de First Republic Bank par JP Morgan. Ses dépôts totaux s'élevaient à 48,8 milliards de dollars mardi, contre 48,2 milliards de dollars lundi. Plus de 74% du total des dépôts étaient par ailleurs assurés, selon la société.