Western Alliance flambe et dope les banques régionales américaines à Wall Street

(Boursier.com) — Western Alliance bondit de 11% sur les 35$ avant bourse à Wall Street, alors que la banque régionale américaine a indiqué que ses dépôts avaient augmenté de près de 2 milliards de dollars depuis la fin du précédent trimestre. Le titre a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le début du 'stress bancaire' au mois de mars. Les dépôts de la banque ont progressé de 200 millions de dollars environ entre le 9 et le 12 mai, alors qu'ils avaient déjà progressé de 1,8 milliard de dollars depuis la fin du dernier trimestre clos, à 49,4 milliards de dollars au 9 mai selon une mise à jour antérieure. Les analystes de Bloomberg Intelligence ajoutent que la banque est bien positionnée, avec 22,6 milliards de dollars de liquidité disponible et seulement 10 milliards de dollars de dépôts non garantis.

Notons que PacWest Bancorp, la banque la plus attaquée ces dernières semaines à Wall Street, considérée comme le prochain domino potentiel de cette crise bancaire, remonte aussi de 10% en pré-séance sur la place américaine.