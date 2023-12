Wereldhave : Finalisation de la cession du complexe commercial "The Box" à RVM City Retail SA

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de la société Wereldhave annonce la finalisation, le 28 décembre, de la transaction de cession de ses droits réels sur le complexe commercial "The Box" (situé à Gand, Overpoortstraat 49/a) à RVM City Retail SA (une filiale de la SA RVM Invest).

La société s'est vue concéder en 2011 un bail emphytéotique par l'Université de Gand sur l'ancien restaurant étudiants et l'a entièrement rénové et agrandi entre 2012-2014 pour le transformer en un complexe étudiants de 119 chambres et un complexe commercial de 4.000 m(2) GLA.

Actuellement, le complexe commercial "The Box" compte quatre locataires actifs (i.e. Albert Heijn, Kruidvat, Jims Fitness et Yammi Yammi). Les droits réel sur le complexe étudiants et ses accessoires avaient déjà été cédés en février 2020 par la société à l'exploitant de l'époque.

La cession de cet actif a été effectué légèrement au-dessus de sa juste valeur, telle que déterminée à ce jour par

l'expert indépendant (7.460.000 euros). Cette cession illustre la volonté de la société de poursuivre sa stratégie de Full Service Centers comme activité clé, en investissant notamment dans des centres commerciaux ("shopping centers") et des parcs commerciaux ("retail parks") de taille suffisante. Les revenus de ce transfert seront en effet réinvestis dans les projets (de rénovation) actuels de la société.

Pour autant que de besoin, la société confirme que, moyennant la prise en compte de cette transaction, le poids du complexe commercial "Belle-Ile" à Liège resterait bien inférieur au maximum légal de 20% de ses actifs consolidés au 31 décembre 2023.