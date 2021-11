Wereldhave Belgium : Nomination d'Ingrid Theuninck comme nouveau CFO

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Wereldhave Belgium SA annonce la nomination de Mme Ingrid Theuninck, en tant que Chief Financial Officer de Wereldhave Belgium SA. Sa nomination est effective à compter du 8 novembre 2021.

Ingrid Theuninck est titulaire d'un diplôme d'ingénieur commercial et financier et d'un diplôme postuniversitaire en immobilier, tous deux obtenus à la KULeuven. Elle possède une vaste expérience en corporate real estate financing et en transactions immobilières, domaines dans lesquels elle est active depuis plus de 20 ans. Elle a acquis une expertise en tant qu'analyste de crédit et gestionnaire d'investissements auprès de plusieurs institutions financières belges (KBC Banque SA, Dexia Banque SA et Banque Degroof SA) ainsi qu'en tant que M&A et real estate manager auprès de plusieurs opérateurs de centres de soins résidentiels et de résidences assistées (Armonea SA et Vulpia SA).

Ingrid Theuninck a également acquis une connaissance spécifique du secteur des investisseurs immobiliers cotés grâce à son expérience dans une autre société immobilière réglementée publique (Leasinvest Real Estate SA). Jusqu'à ce jour, Ingrid était active comme indépendante chez Vista Capital Advisors.

Grâce à sa grande expérience, Ingrid Theuninck enrichit l'équipe de management de Wereldhave Belgium, qui est désormais au complet. "Cette équipe de management motivée et diversifiée poursuivra avec enthousiasme la mise en oeuvre de la stratégie de LifeCentral, visant à renforcer la confiance des clients et des actifs de Wereldhave Belgium SA et à créer ainsi de la valeur pour toutes ses parties prenantes" conclut le groupe.