Wereldhave Belgium : Démission de Nicolas Beaussillon en tant que CEO

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration de Wereldhave Belgium NV annonce qu'il a été décidé d'un commun accord que Monsieur Nicolas Beaussillon quittera ses fonctions de CEO et d'administrateur de la société en date du 31 mars 2023. Il a été convenu que Nicolas Beaussillon restera à la disposition de la société dans les mois à venir pour assurer une transition en douceur. Dans l'intervalle, un processus a également été engagé pour déterminer sa succession. La société communiquera en temps utile sur la succession de Nicolas Beaussillon.

"Le Conseil d'Administration de Wereldhave Belgium NV est très reconnaissant à M. Nicolas Beaussillon pour sa précieuse contribution à la société. Il lui souhaite beaucoup de succès dans la suite de sa carrière".

"Je suis très fier d'avoir pu contribuer au développement de Wereldhave Belgium durant les 6.5 dernières années et des très bons résultats que nous avons pu obtenir, même dans un contexte parfois difficile. La solidité financière de la société, la qualité de son portefeuille, son excellence opérationnelle et sa réputation d'investisseur de premier plan sont le fruit d'un excellent travail collectif et toute ma gratitude va dès lors à mes équipes. Je laisse derrière moi une société disposant de bases solides et espère que mon successeur en fera bon usage." conclut Nicolas Beaussillon