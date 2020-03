Wendy's suspend ses prévisions et son programme de rachat d'actions

(Boursier.com) — Wendy's suspend aussi ses prévisions et son programme de rachat d'actions. La chaîne de burgers, qui a également retiré ses objectifs de moyen terme, a fait état d'une chute de 20% de ses ventes à magasins comparables lors de la semaine close le 22 mars. Les commandes 'drive' ont représenté environ 90% des recettes, tandis que les ventes en ligne ont matérialisé 4,3% du CA. Pour soutenir ses franchisés, Wendy's a également décidé de prolonger de 45 jours le paiement des redevances et des fonds de marketing pour les trois prochains mois. Les franchisés disposeront également d'une année supplémentaire pour rénover leurs restaurants et répondre aux exigences de développement de nouveaux points de vente.