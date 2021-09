Wendel : vive hausse

(Boursier.com) — Wendel résiste au retournement du marché, en hausse de 3,8% à 125,5 euros. La société d'investissement a annoncé ce matin que IHS Holding Limited, dont elle détient environ 21% du capital, a déposé un document d'enregistrement F-1 auprès de la Securities & Exchange Commission (SEC) aux États-Unis en vue de sa potentielle introduction à Wall Street. "Le document d'enregistrement en question a été déposé auprès de la SEC mais n'a pas encore pris effet. Les titres visés ne peuvent être vendus, et les offres d'achat ne peuvent être acceptées, avant que le document d'enregistrement n'entre en vigueur".

IHS est l'un des plus grands propriétaire, gestionnaire et opérateur indépendant de tours télécoms dans le monde. "HS accompagne les opérateurs de téléphonie mobile leaders dans chacun de ses marchés et est très bien positionné pour bénéficier de la croissance organique tirée par la forte croissance des besoins d'infrastructures en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique Latine", selon Wendel.