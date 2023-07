Wendel : va céder Constantia Flexibles à One Rock Capital Partners

(Boursier.com) — Wendel va céder Constantia Flexibles à une filiale de One Rock Capital Partners. Constantia Flexibles est un des leaders mondiaux du marché de l'emballage flexible. La Société produit des solutions d'emballage flexibles pour un portefeuille diversifié de clients prestigieux et de leaders locaux dans les industries de la grande consommation et pharmaceutique.

La Société serait cédée pour une valeur qui générerait pour Wendel un produit net de cession d'environ 1,097 milliard d'euros. Il représenterait environ 1,94 fois l'investissement total de Wendel dans Constantia Flexibles depuis 2015. Ce produit net de cession représente 84 ME de plus que la valorisation dans l'Actif Net Réévalué (" ANR ") publié avant l'annonce de la transaction, soit le 31 mars 2023. Par ailleurs, un produit complémentaire résultant de la cession en cours d'actifs de la Société porterait le produit net cession jusqu'à 1,124 MdE, soit au total une valorisation supérieure de 11,0 % par rapport à l'ANR du 31 mars 2023 et de 6,8% par rapport à l'ANR du 30 juin 2023.

La réalisation définitive de l'opération devrait avoir lieu au cours du second semestre 2023, sous réserve de la satisfaction des conditions de réalisation contractuelles, en ce compris l'obtention des autorisations réglementaires.

David Darmon, Membre du Directoire de Wendel déclare : "L'histoire de Constantia Flexibles au sein du portefeuille de Wendel met en évidence la validité de notre modèle d'investisseur de long terme, qui nous a permis d'accompagner la Société dans des moments importants de son développement. Constantia Flexibles a ainsi mis au coeur de son modèle de croissance l'innovation lui permettant de relever aujourd'hui le défi de l'économie circulaire sans faire de compromis sur les exigences fonctionnelles de ses produits. Sous le leadership de Pim Vervaat, toutes les équipes de Constantia Flexibles ont démontré leur engagement et leur résilience pendant la crise du Covid-19 et ont su faire face avec brio aux récentes disruptions des marchés de l'énergie et des matières premières. Ils ont ainsi permis ainsi à la Société de délivrer des performances opérationnelle, financière et extra-financière remarquables".