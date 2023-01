Wendel : un premier investissement direct en Europe pour Wendel Growth

(Boursier.com) — Wendel , au travers de son activité Wendel Growth, a signé un accord définitif pour l'acquisition d'une part minoritaire du capital de Tadaweb.

Wendel investira 15 millions d'euros en fonds propres afin d'accompagner la société dans sa croissance.

La finalisation de cette opération devrait intervenir au 1er trimestre 2023, sous réserve du respect des conditions habituelles et de l'obtention des autorisations réglementaires.

Tadaweb fournit des plateformes OSINT (Open Source INTelligence) qui permettent aux organisations de générer de l'intelligence décisionnelle en réduisant le temps d'investigation des analystes de plusieurs semaines à quelques minutes. Les plateformes Tadaweb leur permettent de considérablement augmenter leur impact dans l'environnement vaste et changeant d'Internet. L'entreprise, en croissance rapide, emploie plus de 120 personnes, a son siège au Luxembourg et des bureaux à Paris, Londres et Ottawa.