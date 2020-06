Wendel : un broker dégrade

(Boursier.com) — Wendel recule de 2,8% ce mercredi à 87,65 euros, alors que Citigroup a dégradé le dossier à 'neutre' avec un cours cible ajusté malgré tout en hausse de 94 à 98 euros. La holding avait initialement annoncé, le 18 mars dernier, un dividende au titre de l'exercice 2019 de 2,90 euros par action, en hausse de 3,6%. Le 14 avril, Wendel a indiqué vouloir attendre d'avoir une meilleure appréciation de l'environnement économique et sanitaire pour se prononcer définitivement sur le montant de ce dividende.

Le 29 avril, Wendel a cédé le solde de sa participation dans Allied Universal pour un produit net de cession supplémentaire d'environ 196 millions de dollars. Ainsi, la liquidité totale de Wendel pro forma cette cession s'élevait à 2,1 milliards d'euros au 31 mars.

Malgré les bons résultats 2019, et afin de faire preuve de modération en matière de dividende, le Directoire en plein accord avec le Conseil de surveillance a décidé, lors de sa réunion du 5 juin de proposer une réduction du dividende annoncé le 18 mars au niveau de celui versé en 2019, soit 2,8 euros par action. Cette proposition sera soumise à l'approbation de l'Assemblée générale du 2 juillet. Le dividende sera détaché le 7 juillet et payé le 9 juillet.

Par ailleurs, dans une démarche de solidarité, MM. André Francois-Poncet et David Darmon ont renoncé à 25% de leur rémunération fixe sur 3 mois pour l'année 2020. Les membres du Conseil de surveillance renoncent également à 25% de leur rémunération sur 3 mois. Les sommes issues des réductions de rémunération du Directoire et du Conseil de surveillance seront versées au fonds de dotation de Wendel pour financer des initiatives de solidarité et de mécénat.

Cette proposition sera aussi soumise à l'approbation de l'Assemblée générale du 2 juillet.

Les sommes issues des baisses de rémunération du Directoire et du Conseil de surveillance seront versées au fonds de dotation de Wendel au bénéfice des Restaurants du Coeur en France et de The Bowery Mission et d'Empty Bowls aux Etats-Unis.