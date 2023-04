Wendel : un 1er trimestre bien actif

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2023, le chiffre d'affaires consolidé de Wendel ressort à 2,181 milliards d'euros, en hausse de +10,4 % en données publiées et en progression de +8,4 % en organique.

L'actif net réévalué (ANR) s'élève à 7,662 MdsE, soit 172,5 euros par action au 31 mars 2023, en hausse de 4% par rapport à 165,8 euros par action au 31 mars 2022. Depuis le 31 décembre 2021, l'actif net réévalué est en hausse de 2,8%. Cette hausse est attribuable aux actifs cotés.

La décote sur l'ANR au 31 mars 2023 ressort à 42,6 %.

Amélioration du profil de la dette

La dette brute à fin mars 2023 s'élève à 2,15 MdsE, avec une position de trésorerie nette de 1,638 MdsE, conduisant à une dette nette de 521 ME. Le ratio LTV s'établit à 6,4%.

Le 22 mars 2023, Wendel a émis avec succès des obligations échangeables en actions Bureau Veritas pour un montant nominal de 750 ME avec une prime de 25% au-dessus du cours de référence de l'action et un coupon de 2,625%.

Au 31 mars 2023, la liquidité totale de Wendel s'élève à 2,4 MdsE, dont 1,638 MdsE de trésorerie disponible et 750 ME de ligne de crédit (intégralement non tirée). Le Ratio LTV ressort à 6,4% au 31 mars.

"Le 1er trimestre 2023 a été très actif pour Wendel et ses sociétés. Notre chiffre d'affaires consolidé est en croissance totale de 10,4% au 1er trimestre, porté en particulier par les bonnes performances de Bureau Veritas, Constantia Flexibles et de Crisis Prevention Institute. Nos sociétés ont également poursuivi leurs stratégies de croissance externe ciblée", commente Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel qui poursuit : "Nous avons commencé à exécuter les orientations stratégiques annoncées en mars, avec la réalisation d'une émission obligataire échangeable en titres Bureau Veritas, nous donnant 750 ME de liquidités supplémentaires et l'entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir le Groupe Scalian. Cet investissement majoritaire de taille significative dans le non coté s'inscrit parfaitement dans le cadre de notre ambition d'investir environ 2 milliards d'euros dans les 24 prochains mois et signe le retour de Wendel sur le marché français".