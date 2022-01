Wendel : succès de l'émission obligataire

(Boursier.com) — Wendel annonce la réussite du placement, réalisé hier, d'une émission obligataire de 300 millions d'euros à échéance janvier 2034 avec un coupon de 1,375%, coupon le plus bas obtenu par Wendel sur une maturité de 12 ans. L'émission a reçu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite plus de 2,5 fois. Les obligations ont été placées essentiellement auprès d'investisseurs français (49%), allemands (30%) et britanniques (16%). Le produit net sera utilisé pour les besoins de financement généraux du groupe. Cette opération permettra à Wendel d'étendre la maturité moyenne pondérée des dettes obligataires de Wendel à 6,1 ans.