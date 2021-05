Wendel : succès d'une émission obligataire de 300 ME à 10 ans

Crédit photo © Wendel

(Boursier.com) — Wendel annonce la réussite du placement, réalisé aujourd'hui, d'une émission obligataire de 300 millions d'euros à échéance juin 2031 avec un coupon de 1,000%.

L'émission a reçu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite environ 3 fois. Les obligations ont été placées essentiellement auprès d'investisseurs français (46%), allemands et autrichiens (37%) et britanniques (10%).

Le produit net de cette émission sera utilisé notamment pour les besoins de financement généraux du groupe dont le financement de l'option de remboursement anticipé de l'intégralité de la souche avril 2023. L'exercice de cette option est conditionné à la bonne fin du règlement-livraison de l'émission obligataire.

Ces deux opérations permettront à Wendel d'étendre la maturité moyenne des dettes obligataires de Wendel à 5,6 ans tout en maintenant son endettement brut nominal à 1.600 millions d'euros.