Wendel : Stahl va acquérir ICP Industrial Solutions Group

(Boursier.com) — Wendel annonce la signature par Stahl d'un accord en vue d'acquérir ICP Industrial Solutions Group (ISG), un leader des revêtements de haute performance destinés à l'emballage. Cette opération renforcera la position de leader mondial de Stahl dans le domaine des revêtements de haute performance pour les matériaux flexibles.

ISG, une division d'ICP Group (Innovative Chemical Products Group), fournit un large éventail de revêtements de haute performance essentiellement destinés à l'emballage et à l'étiquetage, principalement sur les marchés résilients de l'agroalimentaire et de la pharmacie.

La société est très présente en Amérique du Nord (près de 70% de son chiffre d'affaires), où elle est reconnue pour son expertise technique. Son éventail de technologies (solutions à base d'eau, procédés de séchage par rayonnement1) offre à ses clients de nombreuses solutions facilitant la transition vers des emballages plus durables. La société devrait publier un chiffre d'affaires d'environ 140 millions de dollars en 2022.

Après cette acquisition, Stahl franchira le seuil du milliard d'euros de chiffre d'affaires, avec une marge d'EBITDA de plus de 20%. L'opération sera réalisée pour une valeur d'entreprise d'environ 205 millions de dollars. Dans le même temps, Stahl a d'ores et déjà sécurisé avec un groupe de banques partenaires, un nouveau financement de 580 millions de dollars, rallongeant ainsi ses maturités à 2028. Il servira à financer cette acquisition, à refinancer ses lignes de crédit existantes et à financer de potentielles nouvelles opérations de croissance externe, avec une priorité donnée aux revêtements haute performance. La finalisation de cette opération devrait intervenir avant la fin du premier trimestre 2023, sous réserve des conditions habituelles.