Wendel : soutenu !

(Boursier.com) — Wendel remonte de 1% à 78,35 euros en cette fin de semaine, malgré AlphaValue qui a dégradé le dossier à 'accumuler' avec un cours cible réduit de 119 à 93,10 euros. Le titre de la holding avait bénéficié auparavant du soutien de Citi qui est repassé à l''achat' sur la valeur. Wendel a récemment dévoilé un Actif Net Réévalué au 31 mars de 5.280 ME, soit 118,2 Euros par action, en baisse de 28,9% depuis le 31 décembre 2019 (166,3 Euros par action).

Wendel bénéficie d'une liquidité totale s'élevant à 1,9 milliard d'euros au 31 mars, dont 1.129 millions d'euros de trésorerie et 750 millions d'euros de ligne de crédit (non tirée). Pro forma de la vente du solde de la participation dans Allied Universal, la liquidité totale s'élève à 2,1 milliards d'euros.

Les analystes sont globalement positifs sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 8 sont à l''achat', 1 à 'conserver' et aucun à 'vendre'. L'objectif à douze mois est fixé à 95 euros.