Wendel : sous pression, AG en vue

(Boursier.com) — Wendel recule de 2,6% à 87,35 euros ce jeudi, en phase avec le reflux du CAC40, alors que le groupe a informé ses actionnaires que son Assemblée générale se tiendrait le jeudi 16 juin prochain à 14h30 à la Salle Wagram, à Paris. Dans le cadre de la 3e résolution, le Directoire de Wendel soumettra l'affectation du résultat, la fixation du dividende et les modalités de distribution du dividende aux actionnaires. Au titre de l'exercice 2021, Wendel va proposer une distribution de 3 euros par action, en hausse de 3,4%. Elle représente un rendement de plus de 3% par rapport au cours actuel. Parmi les derniers avis d'analystes, AlphaValue a revalorisé le dossier de 128 à 142 euros avec un avis à l'achat.

Wendel fait état d'un chiffre d'affaires consolidé au 1er trimestre de 2,007 milliards d'euros, en hausse de 14,9% en données publiées et en progression de 9,9% en organique. L'actif net réévalué au 31 mars s'établissait à 7,420 MdsE, soit 165,8 euros par action, en baisse de 1% sur un an et de 11,9% depuis le début de l'année (188,1 euros), impacté par la baisse des marchés.

"Pour ce qui est de l'avenir, notre structure financière robuste avec un levier financier relativement modéré au niveau du groupe et également des sociétés du portefeuille, conjugué à notre vision de long terme, devraient nous permettre de poursuivre la mise en oeuvre de notre feuille de route en tirant parti des opportunités d'acquisitions qui découleront probablement de l'environnement volatil actuel" a commenté la direction.