Wendel : sortie d'Allied Universal dans de bonnes conditions

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wendel et d'autres actionnaires existants d'Allied Universal ont finalisé la cession d'une part majoritaire de leur participation dans la société à Caisse de dépôt et placement du Québec et un nouveau groupe d'investisseurs mené par Warburg Pincus et une filiale de J. Safra Group...

Dans le cadre de la transaction, Wendel a cédé 79% de sa participation pour un produit net de cession de 721 Millions de Dollars, et conservera environ 6% de participation résiduelle dans la société.

Cette transaction valorise ainsi l'investissement net de Wendel dans Allied Universal à environ 920 Millions de Dollars, incluant les produits de cession réalisés et non réalisés, soit 2,5 fois les capitaux totaux investis en dollars.

La valorisation totale de la société est plus élevée de 670 Millions de Dollars par rapport à la dernière calculée dans l'actif net réévalué de Wendel du 16 novembre 2018, publié avant l'annonce du projet de cession...