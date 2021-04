Wendel s'associe à la Famille Deconinck pour le rachat de titres de la société Tarkett

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wendel s'associe à la Famille Deconinck pour le rachat de titres de la société Tarkett et appuyer le développement de la société.

Dans le cadre de sa stratégie d'investissement 2021-2024, Wendel (MF) annonce ce jour s'être associée à la famille Deconinck au sein de Tarkett Participation pour appuyer le développement de Tarkett (TKTT). Cet investissement s'accompagnera d'une offre pour l'acquisition de titres Tarkett. En fonction du succès de cette offre annoncée aujourd'hui par Tarkett Participation et visant les titres de Tarkett, Wendel détiendra jusqu'à 30% de Tarkett Participation, aux côtés de la famille Deconinck, qui conservera le contrôle la société.

Wendel disposera d'une représentation au Conseil de la société Tarkett et de droits de gouvernance en adéquation avec son niveau de détention minoritaire.

André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel, déclare : "Wendel est extrêmement fière de s'associer à la famille fondatrice dans cette opération. Tarkett est une belle aventure entrepreneuriale que nous sommes heureux d'accompagner sur le long terme aux côtés de ses membres familiaux, dont nous partageons les valeurs. Cette opération illustre la capacité de nos équipes à identifier des opportunités d'investissement correspondant à notre profil d'investisseur de long terme. Nous avons hâte d'accompagner Tarkett dans son développement futur, en apportant toutes les expertises des équipes de Wendel, notamment en Europe et en Amérique du Nord."

Eric La Bonnardière, pour le compte de la famille Deconinck, déclare : "Ma famille s'est investie dans le développement de Tarkett depuis quatre générations et souhaite continuer activement à le faire dans le futur. Cette opération que nous avons initiée est une nouvelle étape importante de cet engagement. Nous sommes heureux d'ouvrir ce nouveau chapitre avec Wendel et l'équipe de direction du Groupe autour d'une vision et de valeurs partagées."

Fabrice Barthélemy, Président du Directoire de Tarkett, déclare : "La famille Deconinck est un actionnaire de long terme de Tarkett et a soutenu sa stratégie et son développement au fil des années. Le renforcement du contrôle de la famille et la contribution de Wendel, un partenaire de premier plan permettra à Tarkett de poursuivre sa transformation engagée et de saisir de nouvelles opportunités".