Wendel : résistance confirmée

(Boursier.com) — Wendel remonte de 1% à 103,80 euros ce jeudi en bourse de Paris, alors que le groupe affiche un actif net réévalué au 31 décembre 2020 de 7,11 MdsE soit 159,1 Euros par action, en hausse de 14,8 % depuis le 30 juin 2020 et en baisse de seulement 4,3 % en 2020. "La bonne performance du portefeuille a permis une baisse limitée de l'actif net réévalué en 2020", se félicite le management qui souline que retraité du dividende de 2,80 Euros par action versé en 2020, l'actif net réévalué par action est en retrait de seulement 2,6% en 2020.

Le chiffre d'affaires consolidé 2020 est ressorti à 7,46 MdsE, en baisse de 8% en données publiées et de 5,8% en organique, avec un chiffre d'affaires du 4ème trimestre en repli de seulement 1% en organique. En raison de l'augmentation des dépréciations et des écritures d'allocation d'écarts d'acquisition à l'échelle des sociétés du portefeuille et chez Wendel (dépréciation totale de Tsebo et 87,3 ME de dépréciation chez CPI), le résultat net consolidé 2020 ressort à -231 ME, contre 625,6 ME en 2019, et le résultat net part du Groupe s'établit à -264,1 ME.

Un dividende ordinaire de 2,90 euros par action, en hausse de 3,6% par rapport à 2019 sera proposé à l'Assemblée générale du 29 juin 2021, au titre de l'exercice 2020. En attendant, Oddo BHF a remonté son cours cible de 110 à 120 euros, tout en restant à 'surperformer' sur le dossier.