Wendel : recul de l'ANR à fin mars

(Boursier.com) — Wendel fait état d'un chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2022 de 2,007 milliards d'euros, en hausse de 14,9% en données publiées et en progression de 9,9% en organique. L'actif net réévalué au 31 mars s'établit à 7,420 MdsE, soit 165,8 euros par action, en baisse de 1% sur un an et de 11,9% depuis le début de l'année (188,1 euros), impacté par la baisse des marchés.

Wendel procédera à l'annulation de 377.323 de ses actions propres (soit 0,84% du capital social) le 29 avril. L'annulation de ces actions aura un impact pro forma positif de +0,7 euro par action sur l'ANR au 31 mars 2022, en raison de la décote actuellement élevée. À l'issue de cette annulation, le nombre de titres composant le capital sera de 44.370.620. Un dividende ordinaire de 3 euros par action au titre de l'exercice 2021, en hausse de 3,4%, sera proposé à l'Assemblée générale du 16 juin.

André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel, déclare : "le premier trimestre 2022 confirme les tendances observées sur la fin de l'année dernière, avec de la croissance organique sur l'ensemble de notre portefeuille. Cette forte croissance s'accompagne néanmoins de conditions difficiles concernant la disponibilité et le prix des matières premières, mais nos entreprises ont clairement démontré leur capacité à s'adapter à des environnements en rapide mutation. Notre actif net réévalué a bien résisté, malgré les turbulences boursières du premier trimestre, et nous avons opportunément profité de la décote importante par rapport à l'ANR pour racheter des actions Wendel.

Pour ce qui est de l'avenir, notre structure financière robuste avec un levier financier relativement modéré au niveau du Groupe et également des sociétés du portefeuille, conjugué à notre vision de long terme, devraient nous permettre de poursuivre la mise en oeuvre de notre feuille de route en tirant parti des opportunités d'acquisitions qui découleront probablement de l'environnement volatil actuel".