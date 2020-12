Wendel : reconduction du mandat du Directoire pour 4 ans

Wendel : reconduction du mandat du Directoire pour 4 ans









Crédit photo © Wendel

(Boursier.com) — Le Conseil de surveillance de Wendel du 9 décembre a décidé de reconduire le Directoire à l'issue de son mandat actuel. Les mandats respectifs d'André François-Poncet, en tant que président du Directoire, et de David Darmon, en tant que membre du Directoire, sont renouvelés pour une période de 4 ans à compter du 7 avril 2021.