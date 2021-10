Wendel : reçoit le Grand Prix de la Transparence 2021

(Boursier.com) — Après s'être classée 4e l'année dernière, Wendel SE a reçu le Grand Prix de la Transparence 2021, toutes catégories. Cette reconnaissance, qui classe ainsi Wendel au 1er rang de toutes les sociétés du SBF 120, atteste de la qualité de ses pratiques en termes de communication financière, et de l'effort important réalisé ces dernières années en matière de déploiement et de présentation de la stratégie ESG du Groupe.

La démarche d'amélioration continue et l'attention constante portée aux documents destinés aux investisseurs et aux parties prenantes (Document d'Enregistrement Universel, Brochure de convocation, Site internet, Charte Ethique, et information ESG) ont permis à Wendel d'obtenir cette année encore le label Transparence "Or", attribué aux entreprises ayant obtenu une note Transparence supérieure de 30 % à la moyenne générale de l'indice SBF 120.

Wendel était également nominée pour le prix Charte Ethique ainsi que pour le premier Grand Prix de l'information extra-financière.

Menée chaque année sous l'égide d'un Comité Scientifique indépendant, l'étude Transparence porte sur les 4 documents publics d'information clés des sociétés de droit français du SBF 120 et selon une méthodologie reposant sur 4 piliers : l'accessibilité, la précision, la comparabilité et la disponibilité de l'information. Cette étude permet aux émetteurs de mesurer chaque année leurs performances en matière de transparence et d'identifier les meilleures pratiques de marché.