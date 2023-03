Wendel publie un résultat net de 1.022 ME

(Boursier.com) — L 'actif net réévalué au 31 décembre 2022 de Wendel est ressorti à 7.456 ME, soit 167,9 Euros par action. L'ANR est en hausse de +8,3% au quatrième trimestre, tiré par la belle performance des sociétés en portefeuille, cotées ou non cotées. Sur l'année 2022, on note une baisse de -9,2% de l'ANR par action, reflétant la baisse des marchés actions dans la valeur des actifs cotés.

Le chiffre d'affaires consolidé 2022 est de 8.700 ME, en hausse de +15,9% en données publiées et en progression de +10,7% en organique sur un an. Le résultat net consolidé 2022 est de 1.022 ME contre 1.376 ME en 2021.

Un dividende ordinaire de 3,20 euros par action au titre de l'exercice 2022, en hausse de +6,7%, sera proposé à l'Assemblée générale du 15 juin 2023, représentant un rendement de 1,9% par rapport à l'ANR et de 3,3% par rapport au prix de l'action.