Wendel propose 3 euros de dividende à ses actionnaires

(Boursier.com) — Wendel informe ses actionnaires que son Assemblée générale se tiendra, le jeudi 16 juin à 14h30 à la Salle Wagram, à Paris.

L'avis de réunion valant avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires. Il contient notamment l'ordre du jour de l'Assemblée, le projet des résolutions qui seront présentées à l'Assemblée et les principales modalités de participation à l'Assemblée. Il est également disponible sur le site internet de la société. Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site internet de la société, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Dividende

Dans le cadre de la 3e résolution, le Directoire de Wendel soumettra l'affectation du résultat, la fixation du dividende et les modalités de distribution du dividende aux actionnaires. La société d'investissement long terme Wendel avait versé un dividende de 2,80 euros par action, le 9 juillet 2020 à ses actionnaires. Ce montant était inchangé par rapport à l'année précédente, et représentait un rendement de près de 3,5 % au moment du versement.

Cette année, au titre de l'exercice 2021, Wendel va proposer une distribution de 3 euros par action, en hausse de 3,4%. Elle représente un rendement de 3,3% par rapport au cours actuel de 88,85 euros..

Précisons encore que l'Assemblée générale fera l'objet d'une retransmission en intégralité, en direct et en différé, par webcast.