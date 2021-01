Wendel : plus stable

(Boursier.com) — Wendel reste stable à 98 euros ce mardi, malgré HSBC qui a relevé sa cible sur le dossier de 112 à 123 euros en restant à l'achat. Parmi les derniers avis, Oddo BHF avait déjà revalorisé le titre de 90 à 110 euros, avec un avis à 'acheter'. Sur les 9 premiers mois de l'année 2020, le chiffre d'affaires consolidé de la holding est ressorti en baisse contenue de 9,1% à 5,477 milliards d'euros (-7,4% en organique), après un 3e trimestre affichant 1,885 MdE de chiffre d'affaires (-6,8% en données publiées et -3,4% en organique).

L'actif net réévalué au 30 septembre était de 6,493 MdsE, soit 145,3 euros par action, en hausse de 4,9% depuis fin juin, et en baisse de -12,6% depuis le début de l'année. La hausse de l'ANR par rapport au 30 juin s'explique d'une part, par la hausse de +12% de la valorisation des actifs non cotés, sous l'effet, pour environ 60% de la hausse, d'augmentation des multiples des sociétés comparables cotées. Environ 40% de la hausse résultent d'ajustements à la hausse des estimations 2020 de certaines sociétés du portefeuille à la suite de meilleures performances que celles anticipées au 3e trimestre. La revalorisation de l'ANR tient aussi à la hausse de +0,8% du cours de bourse de Bureau Veritas.

La structure financière de Wendel est solide, caractérisée par environ 1,9 MdE de liquidité et un faible niveau d'endettement. Le ratio LTV est à 6,4% au 30 septembre. La liquidité totale s'élève à environ 1,9 MdE au 30 septembre, dont 1,148 MdE de trésorerie et 750 ME de ligne de crédit (non tirée). La maturité moyenne de la dette de 4,8 ans

Les notes de crédit de Wendel sont solides puisque le groupe bénéficie d'une notation à 'Baa2' chez Moody's, perspectives 'stables' et d'une notation S&P à 'BBB', perspectives 'stables'.