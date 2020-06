Wendel : nouveau coup de pouce

(Boursier.com) — Wendel remonte de 4% à 88,90 euros ce mardi, alors que parmi les derniers avis de brokers, HSBC a réhaussé sa cible de 90 à 100 euros en restant à l'achat'. Le titre de la holding avait bénéficié auparavant du soutien de Citi qui était déjà repassé à l''achat' sur la valeur. Wendel a récemment dévoilé un Actif Net Réévalué au 31 mars de 5.280 ME, soit 118,2 Euros par action, en baisse de 28,9% depuis le 31 décembre 2019 (166,3 Euros par action).

Le groupe bénéficie d'une liquidité totale s'élevant à 1,9 milliard d'euros au 31 mars, dont 1.129 millions d'euros de trésorerie et 750 millions d'euros de ligne de crédit (non tirée). Pro forma de la vente du solde de la participation dans Allied Universal, la liquidité totale s'élève à 2,1 milliards d'euros.