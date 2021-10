Wendel : négociations exclusives avec DuluxGroup pour vendre Cromology

(Boursier.com) — Wendel a reçu une offre ferme de DuluxGroup, en vue d'acquérir la totalité du capital de Cromology, un des leaders de la peinture décorative en Europe. Présent dans 8 pays du continent européen, Cromology conçoit, fabrique, vend et distribue une large gamme de peintures décoratives et de produits de décoration à destination des marchés professionnels et grand public. 65 % de son activité est en France, 35 % dans les pays d'Europe du Sud et du reste du monde.

Compte tenu de la qualité industrielle et financière de la proposition de DuluxGroup, Wendel a décidé d'entrer en négociations exclusives avec DuluxGroup en vue de finaliser la transaction.

DuluxGroup propose d'acquérir la totalité du capital de la société pour une valeur d'entreprise de 1 262 ME, soit 13,2 fois l'EBITDA LTM au 30 juin 2021. Pour Wendel, le produit net de la cession s'élèverait à environ 907 ME. Il représenterait environ 1,6 fois l'investissement total de Wendel dans le Groupe Materis depuis 2006.

La réalisation définitive de l'opération devrait avoir lieu au cours du 1er semestre 2022, sous réserve des autorisations réglementaires nécessaires.