Wendel : le milliard !

(Boursier.com) — Wendel annonce ses résultats annuels, avec une performance solide et profitable des sociétés du portefeuille en 2021 et 1,05 milliard d'euros de résultat net, part du groupe. L'actif net réévalué se monte à 188,1 euros par action, très proche du plus haut historique et en hausse de 20,1%. Environ 640 millions d'euros ont été déployés ou engagés sur les 12 derniers mois. L'actif net réévalué au 31 décembre 2021 est donc très proche de son plus haut historique, à 8,419 MdsE, en hausse de 18,3% depuis le 31 décembre 2020. Le chiffre d'affaires consolidé 2021 ressort à 7,504 MdsE, en hausse de 9,8% en données publiées et en progression de 10,2% en organique sur un an. Les chiffres d'affaires de toutes les sociétés du groupe ont dépassé les niveaux de 2019 sur une base organique.

Le résultat net des activités est de 765 ME, en hausse de 77,6%, reflétant l'augmentation de la profitabilité de l'ensemble des sociétés du portefeuille et surtout la contribution de Bureau Veritas, qui est la plus importante en valeur absolue. Le résultat non récurrent est de 846,3 ME, en hausse de 900% sur un an, impacté par le traitement comptable de la sortie d'IHS du périmètre de consolidation de Wendel en application de la norme IAS 28. La cession de Cromology est intervenue en 2022 et se reflètera dans les comptes annuels 2022. Le groupe évoque aussi une baisse des dépréciations et des allocations d'écarts d'acquisition à l'échelle des sociétés du portefeuille et chez Wendel, attribuable à la base de comparaison de l'année 2020 qui était principalement liée à la dépréciation totale de Tsebo et aux dépréciations exceptionnelles liées à la pandémie. Le résultat net consolidé 2021 est de 1,376 MdE (contre -231 ME en 2020) et le résultat net pdg de 1,047 MdE.

Le ratio LTV est de 10,3% au 31 décembre 2021. Pro forma de la cession de Cromology et de la transaction ACAMS, le ratio LTV ressortirait à 4,3%. Wendel annonce aujourd'hui exercer son option de remboursement anticipé de l'intégralité des obligations à échéance octobre 2024 d'un montant en principal de 500 millions d'euros (ISIN FR0012199156) et portant intérêt au taux de 2,750% à un prix déterminé conformément aux dispositions prévues dans les prospectus obligataires. Pro forma de l'émission obligataire de 300 millions d'euros réalisée en janvier 2022 et de cette opération, la maturité moyenne de la dette de Wendel serait allongée à 7.24 ans et son coût moyen pondéré abaissé à 1,7%. Wendel affiche une liquidité totale de 1,4 MdE au 31 décembre 2021, dont 650 ME de trésorerie disponible et 750 ME de ligne de crédit (non tirée). Pro forma de l'émission de 300 ME de janvier 2022, de la cession de Cromology, de la transaction ACAMS et du remboursement de l'obligation à échéance 2024, la liquidité totale s'élèverait à environ 1,8 MdE.

Un dividende ordinaire de 3 euros par action au titre de l'exercice 2021, en hausse de 3,4%, sera proposé à l'assemblée générale du 16 juin 2022, représentant un rendement de 2,85%.