Wendel : le dividende augmente de 6,7%

(Boursier.com) — Wendel informe ses actionnaires que son Assemblée générale se tiendra le jeudi 15 juin à 14h30 au Centre de conférence Verso, à Paris.

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site internet de Wendel à la rubrique Assemblées. Celle-ci fera l'objet d'une retransmission en intégralité, en direct et en différé, par webcast.

Dividende

Dans le cadre de la 3e résolution, le Directoire de Wendel proposera à ses actionnaires de distribuer un dividende de 3,20 euros par action, en progression de 6,7% par rapport au dividende ordinaire versé au titre de l'exercice 2021 (3 euros).

Le dividende sera détaché le 19 juin et payé le 21 juin 2023.

Il est précisé que pour les personnes physiques domiciliées fiscalement en France, le dividende est soumis soit à une imposition forfaitaire sur le dividende brut au taux de 12,8%, soit, sur option, à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif après un abattement de 40%. Le dividende est par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%.

Au cours actuel de 101,9 euros l'action, le rendement s'établit à 3,1%.