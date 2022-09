Wendel : Laurent Mignon nommé Président du Directoire

(Boursier.com) — Wendel a trouvé son prochain Président du Directoire. Il s'agira de Laurent Mignon qui occupera ses nouvelles fonctions au plus tard le 1er janvier 2023. Le Conseil de surveillance de Wendel, réuni le 16 septembre, sous la Présidence de Nicolas ver Hulst, a choisi l'actuel directeur général du groupe bancaire BCPE pour succéder à André François-Poncet. Le Directoire de Wendel sera alors composé de Laurent Mignon, son Président, et de David Darmon, Directeur général et membre du Directoire depuis 2019.