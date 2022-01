Wendel lance une émission obligataire de 300 ME

(Boursier.com) — Wendel lance ce jour une émission obligataire à 12 ans pour un montant nominal de 300 millions d'euros. Ces nouvelles obligations 2034 seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Cette opération a pour objet le financement des besoins généraux de la société et permettra à Wendel d'étendre la maturité moyenne de sa dette obligataire. Les résultats de l'émission obligataire 2034 seront annoncés en fin de journée. L'émission obligataire 2034 est menée par Crédit Industriel et Commercial, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs, HSBC et Natixis en tant que bookrunners actifs ainsi que BNP Paribas, Mediobanca et Société Générale en tant que bookrunners passifs.