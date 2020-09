Wendel lance une augmentation de capital réservée aux salariés

(Boursier.com) — Le Conseil de surveillance de Wendel, réuni le 16 septembre, a approuvé le principe d'une augmentation de capital d'un montant nominal maximum de 150.000 euros, soit 37.500 actions d'une valeur nominale de 4 euros chacune.

Cette augmentation de capital sera réalisée par l'intermédiaire d'un Fonds Commun de Placement d'Entreprise, le "FCPE Wendel". Cette augmentation de capital réservée s'inscrit dans le cadre de la poursuite du développement de l'actionnariat salarié et de l'association des adhérents au Plan d'Epargne Groupe et au Plan d'Epargne Groupe International à la croissance et aux résultats de Wendel.

Les salariés bénéficieront d'une décote à hauteur de 30% du prix de référence sur les 20 derniers jours de cotation. Par conséquent, le prix de souscription, correspondant à 70% du prix de référence, est fixé à de 60,20 euros.

L'opération est réalisée sans Droit préférentiel de souscription. La période de souscription aux parts du "FCPE Wendel" par les bénéficiaires est ouverte du 18 au 28 septembre 2020 inclus.

Les bénéficiaires de l'offre sont les adhérents au Plan d'Epargne Groupe et au Plan d'Epargne Groupe International Wendel. Les salariés et les mandataires sociaux de Wendel et des sociétés adhérentes au Plan d'Epargne Groupe et au Plan d'Epargne Groupe International Wendel doivent justifier d'une ancienneté de 3 mois au moins au jour de la clôture de la période de souscription.

La libération totale du montant de la souscription aux parts du "FCPE Wendel" interviendra le 15 octobre. La réalisation de l'augmentation de capital Wendel est fixée au 16 octobre.