Wendel lance son fonds de dotation Wendel Cares

(Boursier.com) — Wendel annonce la création de son fonds de dotation, baptisé Wendel Cares. Avec Wendel Cares, Wendel souhaite donner un nouvel élan à sa démarche philanthropique en rassemblant d'une part toutes ses actions de mécénat au sein d'une structure dédiée et d'autre part en étendant son champs d'action à d'autres thématiques en phase avec les défis sociétaux de notre époque.

L'engagement historique de Wendel

L'engagement de Wendel dans la société civile est propre à l'ADN du Groupe. C'est une part de son héritage familial. Cet engagement va de pair avec une vision de long terme en ligne avec son métier d'investisseur. Historiquement, les actions de mécénat de Wendel ont été développées autour de deux piliers : l'éducation et la culture, au travers de partenariats de long terme avec le Centre Wendel pour l'Entreprise Familiale (Insead) depuis 1996 et le Centre Pompidou-Metz depuis 2010.

Depuis 2018, sous l'impulsion du Directoire, Wendel a étendu ses actions de mécénat à des projets solidaires. Un Comité de philanthropie avait alors été constitué pour sélectionner les projets proposés par les collaborateurs de Wendel.

Félicie Thion de la Chaume, Présidente de Wendel Cares, déclare : "Avec la création de Wendel Cares, Wendel souhaite aujourd'hui développer une démarche philanthropique en adéquation avec ses valeurs. Tout au long de son histoire, Wendel n'a jamais cessé de promouvoir les valeurs d'entraide et de progrès social qui se sont notamment illustrées dans la protection de l'enfance et de la famille, et dans l'accession pour tous à la santé, à l'éducation et à la culture. Fort de cet héritage, le fonds de dotation permettra à Wendel de perpétuer ces valeurs en soutenant des initiatives s'inscrivant dans le champ d'action de Wendel Cares".

Champs d'action

Aujourd'hui, Wendel Cares a pour but de financer des structures ou associations actives dans un des cinq domaines sur lequel il a choisi de s'engager. Ces projets sont étudiés puis suivis par le Conseil d'administration du fonds aujourd'hui constitué de 9 collaborateurs du Groupe issus de chacun de ses métiers.

Les cinq axes d'engagement du fonds de dotation

Wendel Cares poursuivra les actions de mécénat "historiques" de Wendel en soutenant :

la culture - avec le Centre Pompidou-Metz ;

l'éducation - au travers du partenariat avec l'Insead ;

Et trois nouveaux piliers viennent aujourd'hui s'y ajouter :

l'égalité des chances et l'insertion professionnelle ;

la recherche médicale et la santé ;

la protection de l'environnement.

Depuis 2010, Wendel a soutenu une vingtaine d'associations pour un montant total cumulé de plus de 5 millions d'euros.