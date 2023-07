Wendel : la structure financière reste solide

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Wendel au 1er semestre 2023 s'est élevé à 3,444 milliard d'euros, en hausse de + 6,5%, dont + 6,0% de croissance organique.

La contribution totale des sociétés du Groupe au résultat net des activités s'est élevée à 402,1 ME en baisse de -2,9% par rapport au 1er semestre 2022.

Le résultat non récurrent se traduit par une perte de -56,8 ME au 1er semestre 2023 (+533,6 ME au 1er semestre 2022). Cette baisse est principalement liée à la base de comparaison du 1er semestre 2022, qui avait été marqué par la plus-value de 589,9 ME enregistrée à la suite de la cession de Cromology.

Au 1er semestre 2023, les dépréciations d'actifs se sont montées à -8,1 ME, (-154 ME sur la même période en 2022), où une dépréciation avait été comptabilisée sur Tarkett pour un montant de -158,9 ME. Compte tenu de ces éléments, le résultat net total s'élève à 218,8 ME au 1er semestre 2023 (672,6 ME au 1er semestre 2022). En part du Groupe, le résultat net est de 39,6 ME, à comparer à 479,8 ME au 1er semestre 2022.

L'actif net réévalué s'élève à 7,246 MdE, soit 163,2 E par action au 30 juin 2023, en baisse de 2,8% par rapport à 167,9 E par action au 31 décembre 2022 et globalement stable en réintégrant le dividende payé en juin 2023 (- 0,9%). La décote sur l'ANR au 30 juin 2023 ressort à 41,4% par rapport à la moyenne 20 jours du cours de Wendel au 30 juin 2023.

Structure financière solide

La structure financière est solide avec :

- Ratio LTV à 8,5% au 30 juin 2023

- Augmentation de la taille de la ligne de crédit (non tirée) à 875 ME, et une échéance portée à juillet 2028

- Liquidité totale s'élevant à 2,6 MdsE au 30 juin 2023, dont 1,7 MdE de trésorerie disponible et 875 ME de ligne de crédit (non tirée)

- Maturité moyenne de la dette allongée à 5,1 ans et coût moyen pondéré à 2,4% à l'issue du succès d'une émission obligataire de 300 ME à 7 ans avec un coupon de 4,50% le 12 juin 2023 et au rachat d'un montant de 90,8 ME des obligations à échéance avril 2026.

- Notations de catégorie 'investment grade' avec Moody's à 'Baa2' perspective 'stable' ; S&P à 'BBB' avec perspective 'stable'.