Wendel : la hausse du dividende appréciée

(Boursier.com) — Wendel grimpe de près de 2% à 80,8 euros après que la société d'investissement eut annoncé qu'elle proposerait une augmentation de 20% de son dividende. Citi ('acheter') déclare que la politique de retour du capital de Wendel sera perçue de manière positive. La banque prend note de la proposition d'augmenter le dividende à 2,5% de l'ANR à partir de 2024 et à 3,5% à moyen terme et indique que les actions se négocient avec une décote d'environ 50% par rapport à la valeur liquidative, ce qui implique des rendements de 5 à 9%, avec une option supplémentaire de rachat de titres.

De son côté, Degroof Petercam ('conserver') affirme que sur la base de la dernière valeur liquidative publiée en septembre, les objectifs impliquent un rendement du dividende pour l'exercice 2024 de plus de 5% et estime que le rendement élevé stimulera le cours de Bourse. Le broker note qu'à moyen et long terme, un dividende fixe de 3,5% sur la valeur liquidative peut entraîner une croissance plus faible de la valeur liquidative au fil du temps (moins d'effet cumulatif).

Pour Oddo BHF, le CMD n'offre pas toutes les réponses aux investisseurs qui se demandent si la préoccupation majeure des actionnaires de référence de Wendel n'est que le dividende, mais il laisse de réelles des options sur la table, en particulier en préservant la LTV grâce au dividende exceptionnel de Stahl, malgré l'augmentation du dividende à venir. Dans ce contexte, l'analyste maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de 100 euros. Il pense qu'un rerating de BVI (qui tient un CMD en mars 2024) serait à même débloquer la situation. "Tout du moins, il permettrait de clarifier la thèse d'investissement : si un rerating de BVI arrivait, que la décote restait à un niveau très élevé et qu'aucune décision stratégique n'était prise sur BVI, alors nous aurions du mal à comprendre".