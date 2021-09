Wendel : l'introduction d'IHS à Wall Street se précise

(Boursier.com) — Dans le cadre d'une potentielle introduction en bourse, IHS Holding Limited a déposé publiquement un document d'enregistrement F-1 auprès de la Securities & Exchange Commission (SEC) aux États-Unis, indique Wendel, dont IHS est la principale participation non cotée. "Le document d'enregistrement en question a été déposé auprès de la SEC mais n'a pas encore pris effet. Les titres visés ne peuvent être vendus, et les offres d'achat ne peuvent être acceptées, avant que le document d'enregistrement n'entre en vigueur. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification au titre des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction. Toute offre, sollicitation ou offre d'achat, ou toute vente de titres, sera effectuée conformément aux exigences d'enregistrement du U.S. Securities Act de 1933, tel qu'amendé ('U.S. Securities Act')", mentionne le holding français à propos de cette possible IPO d'IHS.