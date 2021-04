Wendel : l'ANR ressort à 167,4 euros par action

(Boursier.com) — L 'actif net réévalué au 31 mars 2021 de Wendel s'inscrit à 7.488 ME, soit 167,4 euros par action, en hausse de 5,3% depuis le 31 décembre 2020 (159,1 euros par action), et en progression de 41,7% depuis le point bas de mars 2020.

Le chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2021 est de 1.913 ME, en progression de 2% en données publiées et en augmentation de 6,5% en organique par rapport au 1er trimestre 2020, avec une croissance à 2 chiffres du chiffre d'affaires de Cromology, +22,6% en organique, et de solides performances organiques de Bureau Veritas (+6,6%) et de Stahl (+9,6%).

Les effets de change sont défavorables dans l'ensemble du portefeuille (-4,5% à l'échelle consolidée).

Solide structure financière

Le Ratio LTV est à 6,8% au 31 mars 2021. La liquidité totale s'élevait à 1,8 MdE au 31 mars 2021, dont 1,069 MdE de trésorerie disponible et 750 ME de ligne de crédit (non tirée)

André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel, déclare : "Le premier trimestre 2021 confirme le rebond de la croissance organique de l'activité des sociétés de notre portefeuille, avec des niveaux de chiffre d'affaires qui se rapprochent de ceux de 2019 voire qui les dépassent parfois. En outre, notre actif net réévalué a bénéficié de la hausse de la valorisation boursière des sociétés comparables ainsi que du cours de bourse de Bureau Veritas. Nous avons également tiré parti de la décote importante sur l'ANR pour procéder à des rachats d'actions opportunistes. Cette reprise solide s'accompagne également de nouveaux défis liés aux prix et à la disponibilité des matières premières, mais nos sociétés ont déjà démontré par le passé leur faculté d'adaptation à des environnements en rapide changement.

Depuis le dernier trimestre 2020, nous avons repris notre recherche d'investissements dans le cadre d'une nouvelle feuille de route stratégique qui a été convenue avec le Conseil de surveillance de Wendel. Une première transaction s'est matérialisée la semaine dernière avec l'annonce d'un investissement dans Tarkett aux côtés de la famille fondatrice, illustrant ainsi la capacité de l'équipe Wendel à identifier des opportunités qui correspondent à notre profil d'investisseur à long terme.

Nous oeuvrons également pour attirer de nouveaux talents dans notre équipe et nous continuons à accompagner nos sociétés en portefeuille dans leur développement."