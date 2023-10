Wendel : l'ANR ressort à 162 euros par action au 30 septembre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé 9 mois 2023 du Groupe Wendel s'élève à 5,163 milliards d'euros en hausse de +3,9% en données publiées, et en augmentation de +5,7% en organique.

La structure financière de Wendel est solide et dotée de liquidités importantes. Ainsi, le ratio LTV pro forma s'établit à 10,42% au 30 septembre 2023. La taille de la ligne de crédit (non tirée) augment à 875 ME, pour une échéance portée à juillet 2028.

La liquidité totale pro forma s'élève à 2,4 MdsE au 30 septembre 2023, dont 1,5 MdE de trésorerie disponible - pro forma de la cession de Constantia Flexibles, de l'acquisition de 51% d'IK Partners (y compris les fonds que Wendel s'engagera à investir dans le fonds IK X) et du rachat d'actions annoncé de 100 ME- et 875 ME de ligne de crédit (non tirée).

La maturité moyenne de la dette est allongée à 4,9 ans pour un coût moyen pondéré de 2,4% à l'issue de l'émission obligataire de 300 ME à 7 ans (coupon de 4,50%), réalisée le 12 juin et du rachat d'un montant de 90,8 ME des obligations à échéance avril 2026.

L'Actif net réévalué au 30 septembre 2023 est de 7,192 MdsE, soit 162 euros par action. Retraité du dividende par action de 3,2 euros payé en juin 2023, l'ANR est en légère baisse depuis le début de l'année (-1,6%) et demeure relativement stable depuis le 30 juin 2023 (+1,2%).

Lancement d'un programme de rachat d'actions

Wendel confirme son intention de lancer un programme de rachat d'actions de 100 ME. Les actions rachetées dans le cadre de ce programme seront destinées d'une part, à couvrir les plans d'intéressement à long terme déployés au sein de Wendel et, d'autre part, à financer d'éventuelles acquisitions stratégiques payées en titres Wendel (y compris éventuellement d'autres actions d'IK Partners à acquérir à partir de 2029).

"Les 9 premiers mois de l'année 2023 ont été très dynamiques pour Wendel et ses sociétés. Le chiffre d'affaires consolidé a connu une croissance organique de 5,7%, porté notamment par les très bonnes performances de Bureau Veritas et de Crisis Prevention Institute. Nos sociétés ont également poursuivi leurs stratégies de croissance externe ciblées", déclare Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel, qui ajoute "Je suis convaincu que dans les années à venir, nous pourrons développer notre activité de gestion d'actifs à la fois par croissance organique ou par des investissements directs de notre capital permanent. Ces investissements seront créateurs de valeur pour les actionnaires de Wendel à travers une augmentation de l'ANR et le versement de dividendes significatifs tout en conservant le solide profil financier de notre société".