Wendel : l'ANR au 30 septembre est de 184,5 euros par action

(Boursier.com) — L 'Actif Net Réévalué au 30 septembre de Wendel est de 8.252 ME, soit 184,5 euros par action, en hausse de 16% depuis le 31 décembre 2020 (159,1 euros par action). Le Chiffre d'affaires consolidé sur 9 mois ressort à 5.520,6 ME, en hausse de 10,3% en données publiées et en augmentation de 12% en organique par rapport à la même période en 2020. Les chiffres d'affaires sur 9 mois de toutes les sociétés du groupe dépassent les niveaux de 2019 sur une base organique avec de solides performances organiques de Bureau Veritas (+11,9%) et de Stahl (+33,8%) et une poursuite du très fort rebond chez Crisis Prevention Institute (+68,6%), avec un chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de 2021 supérieur aux niveaux pré-Covid (+17,6%)

La croissance organique est résiliente chez Constantia Flexibles (+1,5%). Les effets de change sont défavorables dans l'ensemble du portefeuille (-2,3% sur le périmètre consolidé).

Solide structure financière : Le Ratio LTV est à 10,2% au 30 septembre 2021. La liquidité totale ressort à 1,4 MdE au 30 septembre 2021, dont 685 ME de trésorerie disponible et 750 ME de ligne de crédit (non tirée).

André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel, a déclaré : "La plupart de nos sociétés ont continué à afficher de belles performances au cours des neuf premiers mois de l'année 2021. Leurs chiffres d'affaires dépassent même les niveaux de 2019 sur une base organique. Cette croissance s'accompagne de défis concernant les matières premières, les coûts logistiques et les frais de personnel. Elles ont jusqu'à présent généralement démontré leur capacité à s'adapter à ces conditions de marché.

Deux évènements majeurs se sont produits au mois d'octobre : l'introduction en bourse de New York d'IHS Towers et l'exclusivité accordée à DuluxGroup pour l'acquisition de Cromology. Pour chacune de ces deux entreprises nous avons démontré notre capacité à les accompagner dans des moments importants, en jouant nôtre rôle d'investisseur de long terme.

Au-delà de ces deux étapes importantes de notre feuille de route, nous avons encore intensifié notre recherche d'investissements et de redéploiement de capital vers des actifs de croissance, directement et au travers du Wendel Lab. Nous avons récemment attiré de nouveaux talents dans nos équipes d'investissement à Paris et à New York et nous sommes bien équipés pour réaliser des investissements en restant disciplinés et opportunistes."