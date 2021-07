Wendel : l'ANR à un niveau historiquement élevé

Wendel : l'ANR à un niveau historiquement élevé









Crédit photo © Wendel

(Boursier.com) — Au 1er semestre, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Wendel s'établit à 3,997 milliards d'euros, en hausse totale de +11,3%

L'Actif Net Réévalué au 30 juin 2021 est à un niveau historiquement élevé de 8,456 MdsE, soit 189,1 euros par action, en hausse de +18,9% par rapport à 159,1 euros par action au 31 décembre 2020 et en progression de +36,4% depuis le 30 juin 2020. La décote sur l'ANR au 30 juin 2021 ressort à 40,6% par rapport à la moyenne 20 jours du cours de Wendel au 30 juin 2021.

Cette appréciation de l'ANR s'explique par une hausse de 18,2% de la valorisation de Bureau Veritas depuis le début de l'année et une progression de +23,6 % de la valorisation des participations non cotées. L'augmentation de la valorisation des actifs non cotés est la résultante des multiples utilisés pour les sociétés privées, ainsi que de la hausse des agrégats des entreprises après leur bonne performance réalisée au premier semestre 2021, conduisant à certains relèvements d'estimations pour l'exercice en cours.

L'actif net réévalué au 30 juin 2021 intègre le paiement du dividende de 2,90 euros par action que Wendel a effectué le 1er juillet 2021 et ne prend pas en compte le dividende reçus de Bureau Veritas le 7 juillet 2021. L'investissement dans Tarkett est pris en compte pour un montant de 99 ME dans l'actif net réévalué au 30 juin 2021. Le solde de l'investissement sera inclus dans le prochain actif net réévalué publié.

Structure financière

La structure financière reste solide avec des liquidités importantes et une amélioration de la structure de la dette. Le ratio LTV est de 9% au 30 juin pour une liquidité totale s'élevant à 1,97 MdE, dont 1,219 MdsE de trésorerie disponible et 750 ME de ligne de crédit (non tirée).

La maturité moyenne de la dette est allongée à 5,5 ans à l'issue du succès d'une émission obligataire de 300 ME à 10 ans avec un coupon de 1% le 26 mai 2021. Le produit de cette émission a été utilisé le 1er juillet pour le financement de l'option de remboursement anticipé de l'intégralité de la souche avril 2023

Wendel bénéficie de notations de catégorie "investment grade", avec un 'Baa2' perspective 'stable' chez Moody's, et un 'BBB' perspective 'stable' chez S&P.

Retour aux actionnaires et dividende

Wendel a versé un dividende de 2,9 euros par action pour 2020, en hausse de +3,6% par rapport au dividende payé au titre de 2019 et représentant un rendement de 3% sur la base du prix de l'action au 31 décembre 2020. Le paiement de ce dividende en numéraire a été effectué le 5 juillet 2021.

Conformément à son annonce du 18 mars, Wendel a racheté pour 25 ME d'actions propres au 1er semestre 2021. Wendel procédera à des rachats d'actions opportunistes au second semestre 2021 dont l'ampleur respectera la réglementation française.

"Nous sommes très satisfaits de la performance de nos sociétés au 1er semestre 2021. Selon les cas, leur chiffre d'affaires a continué d'augmenter ou s'est redressé par rapport à 2020 avec des niveaux généralement supérieurs à ceux de 2019. Les niveaux de rentabilité ont progressé partout avec des marges d'EBITDA qui atteignent parfois un niveau record. Cette reprise a permis à nos sociétés de générer des cash flows supplémentaires et de continuer à renforcer leurs structures financières. Ce fort rebond s'accompagne de nouveaux défis concernant la disponibilité et le prix des matières premières, mais nos entreprises ont jusqu'à présent démontré leur capacité à s'adapter à des conditions de marché volatiles. Notre Actif Net Réévalué a fortement bénéficié de l'amélioration des performances et des perspectives de nos sociétés non cotées ainsi que de la hausse de la valorisation boursière des sociétés comparables. Bureau Veritas, notre principal investissement, a également contribué à porter notre ANR à un niveau record", indique André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel, qui ajoute : "Comme nous l'avions indiqué, nous avons activement repris notre recherche d'investissements dans le cadre d'une nouvelle feuille de route stratégique approuvée par le Conseil de surveillance de Wendel au dernier trimestre 2020. Une première transaction s'est matérialisée en avril avec l'annonce d'un investissement dans Tarkett en partenariat avec la famille fondatrice, illustrant ainsi la capacité de l'équipe Wendel à identifier des opportunités qui correspondent à notre profil d'investisseur de long terme. Nous avons également procédé à des investissements supplémentaires dans le Wendel Lab, qui a été récemment renforcé par l'arrivée d'un expert pour piloter ce compartiment dédié aux investissements dans des sociétés de forte croissance. Nous travaillons également à attirer de nouveaux talents au sein de notre équipe et nous continuons à accompagner nos sociétés en portefeuille dans leur développement organique ou dans leur croissance externe en s'appuyant sur leurs bilans solides".