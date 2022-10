Wendel : l'Actif net réévalué recule à 155,2 Euros par action

(Boursier.com) — Wendel affiche un chiffre d'affaires consolidé 9 mois 2022 de 6 507,8 MEUR, en hausse de 17,9 % en données publiées et en augmentation de 10,9 % en organique.

Le groupe se félicite de sa forte croissance des chiffres d'affaires des sociétés du portefeuille au 3ème trimestre : +20,9 % de croissance totale dont 12,1 % en organique pour le périmètre consolidé.

L'Actif net réévalué au 30 septembre ressort à 6?885 MEUR, soit 155,2 EUR par action.

Retraité du dividende par action de 3 euros payé en juin 2022, l'ANR est en baisse de -4,5 % depuis fin juin et de -15,9 % depuis le début de l'année. Cette évolution s'explique essentiellement par la baisse des marchés boursiers, tandis que la performance meilleure qu'anticipée des sociétés non cotées et un effet de change ont contribué positivement.